Volume de negócios nos serviços afunda 37% em abril

O volume de negócios nos serviços registou uma quebra de 37,4% em abril face a igual mês de 2019, a maior descida de sempre, indicou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O alojamento e restauração foi particularmente atingido, com um decréscimo de 82,9%.





O impacto sentiu-se também no emprego, remunerações e horas trabalhadas, assinala o INE. Assim, o índice de emprego recuou 6,4% em termos homólogos (-0,3% em março), enquanto as remunerações caíram 10,7% (+1,6% em março) e as horas trabalhadas afundaram 27,2% (-4,9% em março).

O INE destaca que todas as secções do índice apresentaram variações negativas, destacando-se as três com maior peso no índice, em particular o alojamento e restauração.



O comércio por grosso, comércio e reparação de veículos e motociclos, que tem maior peso no índice, sofreu uma descida de 32,2% face a abril de 2019, valor que compara com a quebra de 13,8% em março.



O alojamento, restauração e similares foi ainda mais penalizado, afundando 82,9%, isto depois de já em março ter recuado 49,1%.



Quanto aos transportes e armazenagem, a quebra em abril cifrou-se em 46,1%, após ter recuado 16,7% no mês anterior.