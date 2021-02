Volume de negócios nos serviços volta a cair 12,8% em dezembro e recua mais de 15% em 2020

A quebra de novembro tinha sido a maior desde julho, quando o deslize foi de 15,9%. A maior perda do ano deu-se em abril, quando o volume de negócios recuou em 37,3%.

O índice de volume de negócios nos serviços apresentou uma queda homóloga de 12,8% em dezembro do ano passado, aligeirando face aos -15,2% registados em novembro, comparando também com o mesmo mês do ano anterior.Sedundo o INE - Instituto Nacional de Estatística, o quarto e último trimestre do ano registou uma queda de 13,3% face ao mesmo período de 2019 (-14,0% no trimestre anterior).No conjunto do ano 2020, o índice de volume de negócios nos serviços contraiu 15,3%, após um crescimento de 2,8% em 2019.Nos segmentos de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de -8,2%, -6,6% e -11,2%, respetivamente (-8,3%, -3,8% e -12,4% em novembro, pela mesma ordem).No conjunto do ano de 2020, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas (dados brutos)registaram taxas de variação média anual de -5,9%,- 4,7% e -12,5%, respetivamente (1,4%, 4,8% e 1,3% em 2019).