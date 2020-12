Volume de negócios nos serviços volta a encurtar as quebras em outubro

A pesar na variação do índice estiveram, sobretudo, os transportes e armazenagem, em particular o do transportes aéreos.



iStock Ana Batalha Oliveira anabatalha@negocios.pt 11 de Dezembro de 2020 às 12:14







Assine já 1€/1 mês



... O índice de volume de negócios nos serviços apresentou uma variação homóloga nominal de -12,1%. Apesar de ser mais uma quebra, volta a ser menor que a verificada no mês anterior, prolongando uma tendência de alívio que se verifica há seis meses.



Os -12,1% registados em outubro comparam com os -12,5% de setembro, e distanciam-se da derrocada de abril, quando o deslize foi de 37,3%. Desde então que a trajetória tem vindo a ser de melhoria, com descidas sucessivamente menores.



A pesar na variação do índice estiveram, sobretudo, os Transportes e armazenagem, que caíram -4,0 pontos percentuais (p.p.), em resultado da diminuição homóloga de 28,3% (-24,5% em setembro). O desempenho dos Transportes aéreos voltou a ter o impacto mais negativo neste agregado, com uma variação homóloga de -71,2% em outubro, inferior em 4,6 p.p. à taxa observada no mês anterior, invertendo assim a tendência de recuperação observada nos três meses anteriores.



O Alojamento, restauração e similares, com um contributo de -3,9 p.p., foi a segunda secção que mais influenciou o resultado agregado. Este contributo resultou da variação de -40,0% (-38,8% em setembro), sendo que o Alojamento passou de uma taxa de variação de -64,5% em setembro para -68,9% em outubro. Já a Restauração e similares contraiu 29,5% neste décimo mês.



Já olhando aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, ajustados tendo em conta os efeitos de calendário, estes apresentaram variações homólogas de -8,1%, -6,1% e -12,9%, respetivamente (-8,0%, -4,7% e -10,1% em setembro, pela mesma ordem). Saber mais Transportes Alojamento economia negócios e finanças economia (geral) macroeconomia conjuntura

Volume de negócios nos serviços volta a encurtar as quebras em outubro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.