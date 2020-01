"Prevemos ter, dentro de algumas semanas, um acordo que possamos assinar juntos", declarou aos jornalistas, acrescentando que o mesmo abrangerá o comércio e também os setores tecnológico e energético.



As declarações da presidente do executivo comunitário contrastam com as do Presidente dos EUA, Donald Trump, que instantes antes, em entrevistas à Fox News e CNBC, se queixou de ser "mais difícil negociar com a União Europeia do que com quem quer que seja" e voltou a acenar com a ameaça de impor "uma tarifa de 25% sobre os automóveis" europeus, caso não seja possível chegar a acordo com os 27.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje acreditar que União Europeia e Estados Unidos alcançarão um acordo comercial "dentro de algumas semanas", apesar de o presidente norte-americano manter o tom de ameaça.Em Davos, Suíça, onde ambos participam no Fórum Económico Mundial, pouco depois de o presidente norte-americano ter voltado a ameaçar a Europa com imposições de tarifas sobre as importações de automóveis, Von der Leyen considerou por seu turno que teve "uma boa conversa" com Trump e antecipou mesmo a celebração de um acordo abrangente no curto prazo.