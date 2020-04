Para fazer face às necessidades mais imediatas decorrentes da crise económica e social que atravessa o continente, os líderes europeus aprovaram ainda o

tirado a ferros no Eurogrupo de há duas semanas. Trata-se das redes de proteção ao emprego (SURE), empresas, sobretudo PME (através do BEI), e Estados (com recurso à linha de crédito cautelar do MEE).

A líder europeia faz estas projeções no âmbito de uma nova aliança internacional, criada pela Organização Mundial de Saúde, que pretende a distribuição justa dos tratamentos, testes e vacinas que vão sendo desenvolvidos para fazer face à pandemia do novo coronavírus.Nesta aliança estão envolvidos, além da presidente da Comissão Europeia, o presidente francês, Emmanuel Macron, e a Fundação Bill e Melinda Gates.A angariação de fundos para esta iniciativa vai ter início dia 4 de maio, quando será lançada a campanha "Resposta Global ao Coronavírus", que vai apelar à solidariedade em todos os territórios.A Comissão apela a que os governos, empresários, celebridades, filantropistas e cidadãos sejam ativos na divulgação e participação nesta iniciativa.Esta necessidade de financiar formas de tratamento e prevenção da covid-19 é levantada por von der Leyen um dia após o Conselho Europeu ter chegado a acordo, por unanimidade, sobre a necessidade de um fundo de recuperação económica para a União Europeia, que pretende portanto atacar os efeitos económicos da doença, em paralelo com os esforços de travar a pandemia.Contudo, ficou por definir a forma como esse instrumento irá financiar os Estados-membros, se a fundo perdido ou através de empréstimos - uma questão que divide os Estados membros em três blocos. A quantia a ser disponibilizada também permanece uma incógnita.