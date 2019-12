Von Der Leyen: período de transição do Brexit pode não ser suficiente

com 358 votos a favor e 234 contra (uma diferença de 124 votos).

Ursula von der Leyen, ao jornal francês.



Para a líder da Comissão Europeia, os negociadores devem

Em janeiro, esta Lei Brexit será votada na especialidade, mas é expectável que não tenha entraves na Câmara dos Comuns dada a maioria do Partido Conservador na câmara baixa.No entanto, este período é curto para a presidente da Comissão Europeia que se mostrou "muito preocupada quanto ao pouco tempo que resta"."Eu acho que, ambos os lados, se deveriam questionar seriamente se as negociações são viáveis num espaço de tempo tão curto", disseavaliar a sua posição a meio do ano e, "se necessário, chegar a um acordo para uma extensão do período de transição", afirmou.

Boris Johnson aproveitou o facto de ter conquistado uma maioria por 80 deputados no parlamento britânico para imprimir uma maior velocidade e aridez ao processo do Brexit e eliminou a cláusula que permitia o prolongamento do período de transição.



Inicialmente, este espaço temporal destinado para ultimar os detalhes do divórcio poderia prolongar-se por mais dois anos, se a meio do ano não houvesse nenhum entendimento entre Londres e Bruxelas. Com esta alteração, Boris Johnson assegura que, a partir de 2021, o Reino Unido fica sem qualquer ligação ao bloco europeu.