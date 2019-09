Von der Leyen quer facilitar a retaliação através de sanções contra tarifas de Trump

Em dia de revelação das novas caras da Comissão europeia, a recém-eleita presidente, Ursula Vonder Leyen, já passa recados no que toca a proteger a Europa no âmbito dos conflitos comerciais.

A recém-eleita presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está a mover-se no sentido de reforçar o arsenal de ferramentas à disposição do Velho Continente para contra-atacar possíveis investidas comerciais, nas quais se enquadram as ameaças que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem vindo a avançar.





"Quero que se debruce sobre a forma de reforçar a nossa ‘caixa de ferramentas’ comerciais", escreveu von der Leyen numa carta dirigida ao comissário com a pasta do Comércio, Phil Hogan. "Isto deverá incluir o melhoramento da regulação que nos permita usar sanções quando outros adotem medidas ilegais e simultaneamente bloqueiem o processo de gestão de resolução de disputas da WTO (Organização de Comércio Mundial ou OMC, em português)".