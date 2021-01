Von der Leyen quer trabalhar com Portugal para a recuperação da Europa

Numa mensagem publicada na sua conta oficial da rede social Twitter, Von der Leyen congratulou, em primeiro lugar, a chanceler alemã, Angela Merkel, pelo seu trabalho ao longo dos últimos seis meses, nos quais a presidência alemã viu a sua agenda ocupada pelas questões da pandemia de covid-19."Obrigada, Angela Merkel e presidência alemã do Conselho da UE por fazerem a UE avançar nos últimos seis meses, num ano tão desafiante", começou por dizer Von der Leyen."Boa sorte, António Costa e presidência portuguesa do Conselho da UE. Estou ansiosa por trabalhar convosco para a recuperação da Europa e pela saúde dos nossos cidadãos", acrescenta a presidente da Comissão Europeia, identificando ambos os governantes na mesma mensagem.Na quinta-feira, o presidente do Conselho Europeu publicou também uma mensagem na mesma rede social a agradecer o "trabalho extraordinário" da chanceler alemã e da sua presidência do Conselho da UE, num contexto "especial", lembrando também a pandemia."Bem-vindo, António Costa. Conto com a nossa cooperação para fazer avançar a UE em direção a uma era pós-covid", afirmou Charles Michel, numa mensagem escrita em português e alemão, na qual identificou o primeiro-ministro, António Costa, e a chanceler alemã.O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, também desejou hoje ao primeiro-ministro português sucesso na Presidência do Conselho da União Europeia, manifestando disponibilidade para "trabalhar em conjunto" na recuperação europeia."Os meus melhores votos de sucesso ao primeiro-ministro português no seu primeiro dia da Presidência do Conselho", escreveu Sassoli, numa mensagem em português e inglês na sua conta na rede social Twitter, na qual identificou a conta de António Costa.Portugal assume hoje a presidência do Conselho da União Europeia, sucedendo à Alemanha, que trabalhou nos últimos seis meses para responder à crise provocada pela pandemia da covid-19.Esta será a quarta presidência portuguesa da UE, depois de 1992, 2000 e 2007, e estender-se-á pelo primeiro semestre de 2021, antecedendo a presidência da Eslovénia, que se inicia no segundo semestre do mesmo ano.