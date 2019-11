Von der Leyen vai mudar nomes e orgânica da futura Comissão Europeia

A próxima Comissão Europeia ainda nem sequer entrou em funções e os nomes anunciados para as futuras pastas que geraram mais polémica vão ser alterados. Também a orgânica vai mudar com o italiano Gentiloni a assumir a coordenação da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A presidente eleita da Comissão Europeia aceitou fazer ajustes aos nomes de três pastas e alterar a própria orgânica do próximo órgão executivo da União Europeia. Apesar de ainda nem sequer ter iniciado funções, a próxima Comissão Europeia vai sofrer alterações tanto ao nível da nomenclatura como da orgânica face ao que foi anunciado em setembro.





Foi o grupo do S&D (centro-esquerda) no Parlamento Europeu a anunciar em primeira mão que a ex-ministra germânica acedeu às "exigências" dos socialistas na sequência de "negociações de vários dias". Os nomes alterados dizem sobretudo respeito à nomenclatura polémica escolhida para algumas pastas e que gerou grande polémica, com críticas inclusive do ainda presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, e do novo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli.



Ao nível dos nomes, a pasta Proteção do Modo de Vida Europeu, a cargo do comissário designado grego Margaritis Schinas, será afinal designada Promoção do Modo de Vida Europeu. Em comunicado, a presidente do S&D, Iratxe García, defende que "o modo de vida europeu é um objetivo que deve ser preservado, mas não tem de ser defendido, antes promovido".