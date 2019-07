Wall Street anima com resultados e negociações sobre a guerra comercial na mira

A semana começou em alta em Wall Street, numa altura em que os investidores seguem expectantes em relação às negociações comerciais entre os Estados Unidos e China – depois de Pequim ter mostrado renovada abertura. A centrar as atenções estão também as várias apresentações de resultados agendadas para esta semana, sobretudo no setor tecnológico.





O generalista S&P500 segue a subir 0,14% para os 2.980,90 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 0,34% para os 8.173,90 pontos.O Dow Jones é o índice com os ganhos mais modestos, somando 0,03 para os 2.7161,95 pontos.





Esta segunda-feira, 22 de julho, a agência noticiosa chinesa escreve que as negociações comerciais com os Estados Unidos podem avançar em breve. Isto tendo em conta que Pequim está pronta a aplicar um plano para disparar as compras de soja proveniente dos EUA, de forma a demonstrar boa vontade e facilitar o acordo entre as duas maiores economias do mundo.



Na frente dos resultados, Amazon, Alphabet, Snap, Twitter, AT&T, Facebook, Intel, Comcast e Tesla são só algumas das grandes tecnológicas que vão prestar contas esta semana, já na quarta-feira. O Facebook destaca-se esta segunda-feira com uma valorização de 1,47% para os 201.14 dólares. A Tesla também ultrapassa a fasquia do 1%, ao apreciar 1,25% para 261,41 dólares e a Intel soma 1,20% para os 50,89 dólares.