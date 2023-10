Xi Jinping faz primeira visita ao banco central chinês

Banco Popular da China (PBOC, na sigla em inglês) enquanto Presidente. Aconteceu na terça-feira, de acordo com





órgão que gere as reservas cambiais do país.

Foi a primeira vez, desde que há registo, que Xi Jinping visitou oa Bloomberg, com o Presidente chinês a fazer-se acompanhar do do vice-primeiro-ministro He Lifeng e outros dirigentes.O grupo visitou também a Administração Estatal de Reserva Estrangeira, oA agência, que cita fontes que pediram anonimato, diz ainda que He Lifeng visitou as instalações do fundo soberano do país.Pouco se sabe destas visitas, que acontecem sob o olhar atento dos investidores, numa altura em que a economia chinesa abranda e enfrenta dificuldades.De acordo com os registos públicos, Xi Jinping nunca visitou o banco central. Habitualmente são os primeiros-ministros ou os vice-primeiros-ministros a fazerem este tipo de vistorias.Xi Jinping tem tentado estabilizar os mercados, travar a fuga de fundos estrangeiros e passar uma mensagem de confiança na economia, principalmente no que toca ao setor imobiliário. A visita ao regulador cambial acontece poucos dias antes de uma reunião à porta fechada, na próxima semana, onde vão ser estabelecidas prioridades para prevenir riscos para esta indústria de 61 biliões de dólares.