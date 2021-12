Yellen: aumento de produção nos EUA poderá exigir medidas descritas como protecionistas

A secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen, disse que a dependência dos EUA de cadeias de fornecimento externas demonstrou ser uma vulnerabilidade e considera que o país tem de produzir mais bens críticos a nível doméstico, de modo a proteger a sua segurança económica e nacional.

"É possível que sejam necessárias políticas que as pessoas descreverão como protecionistas, de maneira a criar os adequados incentivos para se produzir mais ‘em casa’", declarou Yellen numa entrevista gravada na segunda-feira para uma conferência promovida pelo Financial Times e que foi hoje divulgada.

A líder do Tesouro afirmou também que os EUA querem "trabalhar com outros países – com os nossos aliados e parceiros – no sentido de promoverem a resiliência das cadeias de fornecimento numa base coletiva".

"Por isso", acrescentou, "não acho que a questão passe por os EUA produzirem tudo em casa, mas, nalguns casos, essa poderá ser parte da resposta".

As disrupções nas cadeias de fornecimento, decorrentes da pandemia de covid-19, limitaram o abastecimento de muitos bens, incluindo os semicondutores usados num vasto leque de produtos – na eletrónica e nos automóveis –, o que provocou a frustração dos fabricantes e o aumento de preços no consumidor. Yellen declarou que poderá "demorar dois anos" até que esteja resolvida a situação de congestionamento de muitos produtos.

O presidente Joe Biden pediu, em inícios do ano, uma avaliação das vulnerabilidades daqui decorrentes, com especial foco nos semicondutores, baterias, minérios e produtos farmacêuticos relevantes. Yellen declarou, na entrevista, que esta avaliação está a transitar para uma segunda fase – que irá analisar os bens necessários para a defesa, alimentação, saúde pública e tecnologias de comunicações.

Janet Yellen reiterou também a sua convicção de que a elevada inflação é provocada essencialmente pelas perturbações de fornecimento devido à pandemia e que esse aumento dos preços irá atenuar-se à medida que o vírus vá ficando sob controlo. A líder do Tesouro disse não ver quaisquer evidências de uma espiral nos salários e preços capaz de sustentar o ritmo da subida da inflação durante um período alargado.