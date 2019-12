“Zenu” aponta o dedo a Valter e este pede ajuda a José Eduardo dos Santos

Antigo presidente do Fundo Soberano e governador do Banco Nacional de Angola são acusados de peculato e branqueamento de capitais. Em tribunal, os dois arguidos optaram por estratégias de defesa diferentes.

Esta terça-feira, 10 de dezembro, o ex-governador do Banco Nacional de Angola (BNA), não está sentado no banco dos réus onde, conjuntamente com José Filomeno dos Santos ("Zenu") é um dos acusados por uma alegada transferência ilegal de 500 milhões de dólares do BNA para o Crédit Suisse de Londres, verba que serviria para aceder a um financiamento de 30 mil milhões de dólares através de um Fundo de Investimento estratégico. Ontem, Valter Filipe sentiu-se mal e hoje terá tido necessidade de realizar exames médicos, justificou o seu advogado, Sérgio Raimundo.





Valter Filipe e "Zenu" estão casados pela mesma acusação mas divorciaram-se na estratégia de defesa. O filho de José Eduardo dos Santos responsabiliza o BNA pelo ilícito, e Valter Filipe (pela voz do seu advogado) pediu que o ex-Presidente da República colabore, respondendo a um questionário que ajudará a esclarecer o caso. "Zenu" dos Santos e Valter Filipe são acusados de peculato e branqueamento de capitais