Zona Euro cresce ao ritmo mais lento em mais de dois anos arrastada pela indústria

É mais um sinal de abrandamento na região da moeda única. Os dados do PMI (índice de gestores de compras) compósito da Markit Economics, que mede a actividade da indústria e dos serviços, mostram que a Zona Euro cresceu, em Outubro, ao ritmo mais lento em mais de dois anos, pressionada sobretudo pela desaceleração da actividade industrial e das exportações.





Segundo a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira, 24 de Outubro, o PMI desceu de 54,1 pontos, em Setembro, para 52,7 pontos, em Outubro, o nível mais baixo em 25 meses (leituras acima de50 pontos indicam expansão, enquanto leituras abaixo desse limiar indicam contracção).