Zona Euro cresce mais do que o esperado com alívio das restrições

A economia da Zona Euro cresceu mais do que o esperado no terceiro trimestre deste ano, faca ao período entre abril e junho, marcado pelas medidas de restrição para travar a pandemia, sobretudo no início do trimestre.





Segundo os dados revelados esta sexta-feira, 30 de outubro, pelo Eurostat, o PIB da Zona Euro contraiu 4,3% no terceiro trimestre deste ano, em termos homólogos, mas subiu 12,7% face aos três meses anteriores. Esta evolução supera significativamente as estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg, que antecipavam uma subida de 9,6%.





No caso da União Europeia, o PIB recuou 3,9% em termos homólogos e subiu 12,1% na comparação trimestral.





Referindo-se às subidas do PIB em cadeia, em ambas as regiões, o Eurostat refere que "foram de longe os aumentos mais acentuados observados desde o início das séries cronológicas em 1995, e uma recuperação em comparação com o segundo trimestre de 2020, quando o PIB caiu 11,8% na Zona Euro e 11,4% na UE".









Também na comparação homóloga, as quebras foram muito menos acentuadas do que as contrações observadas no segundo trimestre, em que o PIB recuou 14,8% na região da moeda única e 13,9% no conjunto da União Europeia.









Entre os países para os quais existem dados disponíveis, as maiores recuperações no terceiro trimestre foram alcançadas por França, Espanha e Itália, onde o PIB cresceu 18,2%, 16,7% e 16,1%, respetivamente.





Já as menores foram observadas na Lituânia (3,7%), República Checa (6,2%) e Letónia (6,6%).