Pedro Elias

Entre Janeiro e Abril deste ano, a Zona Euro arrecadou um excedente comercial de 64,4 mil milhões de euros. O número representa uma subida de 9,7% face a igual período de 2017. Os dados foram revelados esta sexta-feira, 15 de Junho, pelo Eurostat e correspondem a uma primeira estimativa.Nos primeiros quatro meses do ano, as exportações dos países da moeda única atingiram os 738,2 mil milhões de euros, um aumento de 3,8% face ao período homólogo. Já as importações cresceram a um ritmo ligeiramente menor, de 3,2%.Só em Abril, a subida das exportações da Zona Euro foi de 8% face ao mesmo mês de 2017. Do lado das importações o aumento foi de 8,1%. O resultado mostra uma aceleração significativa do comércio face ao que tinha sido registado no mês anterior. Em Março, em termos homólogos, tanto as importações como as exportações tinham caído.Aliás, a travagem registada nas exportações no primeiro trimestre de 2018 ditou o abrandamento da Zona Euro . Nos primeiros três meses do ano, os países da moeda única cresceram 0,4% face aos três meses anteriores, bem menos do que os 0,7% que tinham sido registados no último trimestre de 2017. Quando os dados foram revelados, os economistas atribuíram o pior desempenho a factores temporários, que seriam dissipados no segundo trimestre.Segundo o Eurostat, o comércio entre os Estados-membros que partilham o euro atingiu os 157,4 mil milhões de euros só em Abril, o que representa um aumento de 9,8% face ao mesmo mês de 2017.Olhando para o conjunto da União Europeia, nos primeiros quatro meses do ano ainda se verificou um défice na balança comercial de bens, contudo diminuiu face a igual período de 2017. Segundo o Eurostat, o défice foi de 8,3 mil milhões de euros, abaixo dos 10,4 mil milhões verificados até Abril do ano passado.Os Estados Unidos continuam a ser o principal parceiro comercial da União Europeia, tendo o excedente do conjunto dos Estados-membros sido reforçado nos primeiros quatro meses do ano.