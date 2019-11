Neste momento, o crescimento dos serviços ainda é demasiado fraco para conseguir compensar a forte desaceleração na indústria e a queda geral da atividade económica na Alemanha. Entre os países da Zona Euro, França é a que leva a melhor com um crescimento "sólido", ao passo que Espanha e Irlanda travaram a fundo.Para o economista-chefe da consultora, Chris Williamson, a queda gradual das novas encomendas na Zona Euro sugere que "os riscos estão atualmente alinhados para que haja uma contração no quarto trimestre"."Ainda que o PMI de outubro seja consistente com um crescimento trimestral do PIB de 0,1%, os dados avançados apontam para uma possível queda da produção económica no quarto trimestre", conclui Williamson.A IHS Markit considera que as perspetivas futuras dependerão dos temas geopolíticas que estão a contribuir para este desempenho da economia europeia. Desde logo, um dos fatores mais importantes será a assinatura de um acordo comercial parcial entre os EUA e a China, o que permitirá reduzir alguma da incerteza."Nós estaremos atentos para ver a primeira reunião de política monetária de Christine Lagarde a 12 de dezembro e avaliar qual o apetite em relação a novos estímulos do Banco Central Europeu (BCE)", refere o economista-chefe da IHS Markit, recordando que é preciso tempo para que o pacote de estímulos aprovado em setembro comece a ter efeito na economia.No entanto, Chris Williamson admite que, se os dados que chegarem continuarem a desiludir, "mais ação" será necessária "no início do próximo ano".