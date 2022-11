Zona Euro só começa a domar a inflação na primavera de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A inflação deverá ficar mais alta por mais tempo, e de forma mais alargada ainda até ao início de 2023, dando argumentos para um aperto monetário mais prolongado por parte do Banco Central Europeu (BCE). No horizonte da Comissão Europeia, o pico da subida de preços que poderá determinar a travagem na escalada dos juros só surge na primavera do próximo ano.





