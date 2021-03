Alunos do nono ano estão piores que os do terceiro

Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa explica que "o

Os resultados do estudo vão agora ser analisados em maior profundidade para que daí resultem medidas aplicáveis que permitam contrariar os resultados negativos apresentados. Quanto a essas medidas, João Costa adianta que o Governo está "





A maioria dos alunos do sexto e nono ano de escolaridade não passou no teste desenhado pelo Ministério da Educação para aferir o impacto da pandemia nos estudos. Só no terceiro ano é que a maioria dos alunos conseguiu cumprir as metas. Para além de um teste de avaliação das competências, o estudo incluía um questionário que avaliou várias dimensões como o apoio prestado, os recursos mais utilizados e as principais atividades promovidas pelos professores.Os dados são de um estudo hoje divulgado pelo Ministério da Educação em conferência de imprensa, que afirma que entre os alunos do nono ano de escolaridade 44,1% dos inquiridos conseguiu responder acertadamente a dois terços das perguntas de nível 1 de literacia científica, 48,8% respondeu acertadamente a dois terços das perguntas de nível dois, 35,9% quando as perguntas eram de nível 3 e apenas 21,8% cumpriu a meta dos dois terços de respostas certas para perguntas de nível 4.Entre os alunos do sexto ano o quadro parece pior, com 48,7% dos alunos a responderem acertadamente a dois terços das perguntas de nível 1 de literacia científica, 25% às de nível 2, 34,7% às de nível 3 e 28,1% às de nível 4.No terceiro ano, onde cerca de 97% dos alunos não sentiu "muita dificuldade" em utilizar o computador para completar as tarefas escolares, metade dos estudantes têm sido contactados por parte das escolas com o intuito de prestar algum tipo de ajuda e 76,6% admite realizar as tarefas escolares, 62% conseguir responder acertadamente a dois terços das perguntas colocadas de nível 1, 46,4% fez o mesmo para as perguntas de nível 2, 56,3% para as perguntas de nível 3 e 49,8% para as de nível 4.A tendência entre anos escolares é semelhante no campo da literacia da leitura e informação, mas diverge na literacia matemática, onde os alunos do nono ano ultrapassam os do sexto à medida que o nível de dificuldade avança.Entre as principais dificuldades, também avaliadas por intermédio de um questionário complementar, os alunos mencionaram a ausência de um sítio tranquilo para trabalhar, dificuldade de acesso a um computador, tablet ou internet e, entre os mais velhos, a dificuldade em compreender as tarefas escolares a realizar.Quanto ao método de avaliação utilizado, em que os alunos tinham de responder a dois terços das perguntas corretamente (66,6%), opositivo era se os alunos respondessem corretamente pelo menos a 2/3 das tarefas. O sexto ano tem piores resultados e o nono ano tem resultados superiores. Apesar de tudo, e dos alunos do 3º ano ainda estarem numa fase de consolidação dos processos de leitura e escrita, apresentaram um resultado muito aceitável que poderá ter a ver com a forma como foram apoiados em casa".em preparação de um plano que é prematuro antecipar", antes do final de abril, sendo que "nenhuma das recomendações é vinculativa"."Queremos que seja um processo antecipado em que ouvimos várias entidades. Este é um grupo de trabalho independente em que teremos momentos de discussão intercalar. Para além disso, qualquer medida tem que ser considerada de forma global integrando aprendizagens, competências emocionais e vendo também questões como o aumento da carga horária que poderá reduzir a produtividade dos alunos. Este trabalho implica medidas curriculares pedagógicas, organizacionais e territoriais nas escolas".O estudo envolveu 4.708 alunos do terceiro ano, 3.300 do sexto e 4.592 do nono, com uma taxa de resposta abaixo da esperada mas que, ainda assim não coloca em causa a representatividade da amostra. As perguntas foram disponibilizadas através de uma plataforma eletrónica e os conhecimentos avaliados através de três tarefas (uma para cada área) de 30 minutos cada.