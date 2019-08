bonificados para estudantes universitários, financiada parcialmente por fundos comunitários e em que o Estado funciona como fiador, estão a ser recusados pelos bancos, escreve o Público na edição desta quarta-feira, 7 de agosto.

A linha começou a funcionar no início do ano e já cerca de 500 estudantes recorreram a este crédito, acedendo a 5,5 milhões de euros. Mas vários pedidos têm sido recusados pelos bancos, que justificam o chumbo com o risco e solvabilidade dos clientes.

Sendo a linha de crédito destinada a estudantes que, regra geral, não estão a trabalhar ao mesmo tempo que fazem os seus cursos, o Estado funciona como fiador nos créditos de garantia mútua. Além disso, o Governo tinha conseguido dinheiro comunitário no âmbito da reprogramação do programa Portugal 2020, com a justificação de que estes créditos deviam servir sobretudo como complemento às bolsas de ação social.



Segundo o Público, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi apanhado de surpresa e diz que não foi isso que ficou acordado com os bancos: "O processo requeria a garantia da disponibilidade por parte da banca de condições adequadas aos estudantes".



São quatro os bancos que estão a comercializar os créditos com garantia mútua para estudantes do ensino superior: Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Montepio Geral e BIC. Só o banco público respondeu, para dizer que a possibilidade de recusa dos créditos estava definida nas regras para esta linha.