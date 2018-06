Elon Musk dirige escola privada perto da sede da SpaceX

O empresário Elon Musk (na foto) tem vindo a dirigir uma escola privada e pouco convencional perto da sede da SpaceX, na Califórnia, nos EUA, segundo adianta o site Ars Technica.





A escola experimental sem fins lucrativos teve início em 2014 e chama-se Ad Astra School. No leque de alunos integram tanto os cinco filhos de Elon Musk como os dos funcionário da SpaceX e outras crianças que habitam a área.





O CEO da Tesla fundou a escola com o intuito de proporcionar aos seus filhos uma educação que exceda "as tradicionais métricas das disciplinas relevantes através de projectos únicos baseados em experiências de aprendizagem", segundo afirma um documento interno da escola a que o site Ars Technica teve acesso.





"Não vejo as escolas tradicionais a fazer as coisas que eu acho que devem ser feitas", adiantou Elon Musk, numa entrevista em 2015, citada no site. "Vamos ver então o que podemos fazer. Talvez criar uma escola seja o melhor", acrescentou o empresário.





As crianças a frequentar a escola têm idades compreendidas entre os sete e os 14 anos. Os alunos são distribuídos em grupos de trabalho de acordo com os temas que gostam de trabalhar. Os estudantes podem ainda recusar áreas das quais não gostem. Na escola não convencional dirigida por Elon Musk não existem notas ou classificações finais.





A instituição dá relevo a áreas como a matemática, a ciência e as engenharias e proporciona menos oferta em disciplinas relacionadas com música, línguas e desporto. Todo o material escolar utilizado na escola, assim como as despesas da instituição são suportadas por Musk.





Ainda nenhum aluno terminou a formação na Ad Astra School. Isto porque o CEO da Tesla vai adicionando níveis de ensino para dar continuidade à formação dos estudantes.