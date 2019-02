Empresas voltam à FEP para "agarrar" economistas e gestores

Mais de 400 oportunidades de emprego e de estágio vão ser apresentadas a 27 e 28 de fevereiro na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), onde são aguardados cerca de oito mil estudantes para visitar os stands, ouvir as apresentações e participar nas sessões de entrevistas rápidas ("speed recruitment").

A edição de 2019 da FJC Porto de Emprego volta a contar com 61 empresas. Mas 16 delas são estreantes, como a Coca-Cola European Partners, Farfetch, Galp, Worten ou Ageas. Esta feira é descrita pela organização, a cargo da FEP Junior Consulting (FJC), como a maior do país realizada por alunos. E volta a disponibilizar este ano quatro dezenas de vagas para alunos de Engenharia.

"A enorme quantidade de novas empresas participantes, o número recorde de estudantes esperado e o Alto Patrocínio do Presidente da República (outra novidade da 19ª edição) consolidam a FEP como uma escola de talentos nacionais e valoriza o FJC Porto de Emprego como uma oportunidade de agarrar futuros economistas e gestores", destaca a nota enviada às redações.

Contando com a parceria do Serviço de Desenvolvimento e Carreira da FEP – ela própria à procura de um novo diretor até 1 de março –, o Porto de Emprego foi criada em 2001, então com a designação de "Job Shop", apenas quatro anos depois da fundação da FJC. Esta consultora júnior, com sede na faculdade e formada por estudantes, promove a aproximação entre o mundo académico e empresarial através da prestação de serviços de consultoria, como estudos de mercado ou planos de negócios.