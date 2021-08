Ensino superior vai abrir mais vagas em setembro após recorde de candidaturas

O Governo prepara-se para aprovar, esta quinta-feira em Conselho de Ministros, um aumento extraordinário do número de vagas para o ensino superior, segundo noticia esta quarta-feira o Público . A primeira fase do concurso de acesso às universidades terminou na passada sexta-feira com um número historicamente alto de candidaturas.Serão abertas mais duas mil vagas para as unidades públicas, de acordo com o jornal. A decisão teve o parecer favorável da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES). Os estudantes que se tenham candidato agora terão, em setembro, três dias para rever opções dada a mudança.

Tal como tinha acontecido no ano passado, o reforço do contingente de vagas inicialmente disponíveis (cerca de 52.200) volta a ser a resposta encontrada pelo Governo para responder a um novo recorde de candidatos ao ensino superior. O mesmo parecer do CNAES a que o Público teve acesso indica que as instituições privadas também poderão aumentar os lugares disponíveis, reafectando para o efeito vagas não ocupadas em concursos institucionais de acesso.