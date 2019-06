FT: Nova SBE sobe no ranking de formação para executivos. Católica cai mas é a mais bem colocada

O Financial Times avaliou 80 escolas a nível mundial, tendo destacado 50 entidades em todo o mundo. A análise do FT conclui que a Formação para Executivos da Católica-Lisbon merece o 48.º lugar, o que significa que desceu na lista, caindo oito lugares, já que há um ano conseguiu a 40.ª posição.

A nível europeu, a Católica destaca-se, ao ser a 25.ª melhor escola para a formação de executivos.

Já a Nova School of Business & Economics (Nova SBE) subiu no ranking, ocupando a 45.ª posição a nível mundial, o que representa uma melhoria face ao ano passado, altura em que ocupou o 50.º lugar. A Nova SBE é assim a 23.ª melhor escola para a formação de executivos na Europa, de acordo com o FT.

A Católica-Lisbon realça, em comunicado, que integra o ranking das melhores escolas para a Formação de executivos do FT pelo 13.º ano consecutivo. E revela que se destaca em especial na componente internacional: sendo considerada como uma das escolas mais internacionais do mundo e a mais internacional do país.

Já o Dean da Nova SBE, Daniel Traça, considera, em comunicado, "que este resultado é uma progressão natural da dedicação coletiva de pessoas e organizações pioneiras, focadas na mudança transformadora e no impacto sustentável. Temos consciência do caminho a percorrer e do compromisso assumido com os nossos parceiros."

"A Nova SBE subiu 10 lugares no ranking mundial de Programas Customizados para Empresas passando a ocupar o 52.º lugar a nível mundial", salienta a escola através de um comunicado enviado às redações.