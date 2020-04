O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira o encerramento de todas as escolas do país a partir da próxima segunda-feira até 9 de abril para tentar conter a propagação do surto de coronavírus Covid-19.

Adicionalmente, foi determinado o encerramento das discotecas e restrições no acesso a centros comerciais e restaurantes. Também serão adotadas restrições "no acesso a serviços públicos".



As visitas aos lares de idosos também serão limitadas e será interditado o desembarque de passageiros de navios cruzeiro.



As medidas surgem num dia em que o total de casos de infeção com o coronavírus Covid-19 em Portugal subiu para 78.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira o encerramento de todos os estabelecimentos do país a partir da próxima segunda-feira até 9 de abril, data em que "a medida será reavaliada", para tentar conter a propagação do surto de coronavírus Covid-19.Costa invocou um parecer do Centro Europeu para a Prevenção de Doenças que recomenda inequivocamente o encerramento das escolas.