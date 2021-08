Governo reforça número de vagas de acesso ao ensino superior

Este ano, inscreveram-se 63.878 estudantes no concurso nacional de acesso ao ensino superior, mais 1.203 do que no ano passado. O número é o mais alto desde 1996 e levantou um problema pois foram

"Pelo segundo ano consecutivo, constata-se um aumento considerável de candidatos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior face aos anos transatos, o que representa um sinal de confiança dos jovens e das suas famílias na formação superior e nas suas instituições", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.



O Governo diz ainda que o "expressivo aumento" dos candidatos ao ensino superior vai contribuir para a "qualificação progressiva da população residente em Portugal" e permitirá atingir as metas europeias de ter "uma taxa média de frequência no ensino superior de 6 em cada 10 jovens com 20 anos até 2030".

O Governo aprovou esta quinta-feira o reforço do número de vagas do regime geral de acesso ao ensino superior e dos concursos especiais. A medida tem como objetivo responder ao aumento do número de candidatos, que disparou este ano para máximos dos últimos 26 anos, com quase 64 mil candidatos.Em comunicado, o Conselho de Ministros, que esteve reunido esta tarde, explica que esse reforço excecional de vagas será feito "através da transferência das vagas fixadas e não ocupadas nos concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior, no respeito pelas condições de acreditação dos ciclos de estudos".abertas apenas 52.200 vagas.