Greve nas escolas prolongada até quarta-feira

A greve de professores e pessoal não docente vai prolongar-se até quarta-feira, anunciou hoje o Sindicato de Todos os Professores (STOP), no dia em que estava previsto terminar a paralisação que decorreu esta semana."A greve nacional de todos os profissionais de educação (pessoal docente e não docente) vai continuar dias 20, 21 e 22 de setembro", adiantou hoje aquela estrutura sindical, prolongando a paralisação que começou na terça-feira.O STOP decidiu agendar uma greve para a semana de arranque do ano letivo de cerca de 1,2 milhões de alunos do ensino obrigatório para contestar a precariedade e exigir melhores condições de trabalho.Todos os profissionais de educação, incluindo os trabalhadores do ensino superior, estavam abrangidos pelos avisos de greve do Sindicato de Todos os Professores, que terminava hoje.