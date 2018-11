ISEG entra no grupo das melhores escolas de gestão do mundo

O ISEG - Lisbon School of Economics & Management passou a integrar o grupo de escolas de gestão acreditadas pela Association to Advance Collegiate Schools of Buniness.

O ISEG - Lisbon School of Economics & Management conquistou a acreditação da Association to Advance Collegiate Schools of Buniness (AACSB), uma das mais exigentes a nível mundial. Num universo de cerca de 16 mil escolas de gestão, apenas 831 são acreditadas por esta entidade.

"Esta acreditação é extremamente importante para o ISEG. Coloca-nos directamente entre as melhores escolas de gestão de todo o mundo, o que tem um potencial único de atracção de alunos e professores de renome internacional", afirma Clara Raposo, presidente do ISEG, num comunicado enviado às redacções.

No último ano lectivo, a escola de gestão recebeu 822 alunos internacionais, vindos principalmente do Brasil, Alemanha, Itália, China, Cabo Verde, Espanha, Angola e Polónia, refere o comunicado.





A presidente do ISEG diz ainda que esta acreditação vai permitir dar continuidade aos esforços para atrair mais alunos e professores internacionais. "Queremos ter uma maior afirmação global e esta acreditação enquadra-se na nossa estratégia de internacionalização", nota Clara Raposo.



Para a responsável pela escola de gestão, os objectivos passam por "reforçar as licenciaturas de duplo grau, ter maior oferta formativa leccionada em inglês, atrair ainda mais alunos e professores estrangeiros e aumentar as parcerias com escolas de renome internacional. E esta acreditação é imprescindível para alcançar estes objectivos".