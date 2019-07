Notas subiram a Matemática nos exames do 9.º ano

Ministério da Educação revela que as notas desceram a Português. As taxas de reprovação desceram.

O Ministério da Educação divulgou a média das classificações dos exames nacionais do nono ano da primeira fase. A Português, a média ficou nos 60%. A Matemática, ficou a 55%.



"Estas classificações evidenciam uma subida em comparação com os resultados do ano anterior, no que diz respeito à prova final de Matemática (92), verificando-se uma variação de 8 pontos percentuais", indica o Ministério. "Relativamente à prova final de Português (91), observa-se uma descida no valor da média das classificações, de 6 pontos percentuais."