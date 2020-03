Nova SBE encerrada depois de confirmado caso de Covid-19 em aluno

A Nova SBE anunciou que as respetivas instalações foram encerradas durante a noite passada depois de ter sido confirmado que um aluno estaria infetado com covid-19.





O aluno tem nacionalidade portuguesa e esteve de férias, durante um período alargado, num país estrangeiro que, na altura do seu regresso, ainda não estava referenciado como área de transmissão ativa do vírus, explica a universidade, no comunicado enviado às redações. "Este membro da comunidade estudantil está, até agora, assintomático e mantém-se em quarentena", informa ainda a instituição.





No âmbito do plano de contingência, a faculdade decidiu encerrar de imediato as instalações que "não irão abrir hoje". Novas informações serão dirigidas aos membros da faculdade, de alunos a docentes, ainda durante o dia de hoje, diz a escola. "Aguarda-se a aplicação das medidas de contingência subsequentes que venham a ser determinadas pelas autoridades competentes".





Para já, estão também a ser identificadas as pessoas que tiveram contacto próximo e que conviveram no ambiente escolar com aquele membro da comunidade estudantil da Nova SBE, as quais estão a ser contactadas de imediato para que tomem as medidas de contenção previstas pelas autoridades de saúde.





As atividades letivas da Nova SBE continuam a funcionar sob a forma de ensino à distância, tal como tinha sido já adotado pela Universidade Nova de Lisboa desde o dia 11 março e que foi ontem, dia 12 de março, recomendado pelo Governo português.