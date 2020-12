Nova SBE lança plataforma para democratizar acesso à produção científica e académica

A Nova SBE lança esta terça-feira, 15 de dezembro, a Nova SBE Role to Play, uma plataforma "que reflete a cultura de impacto da Nova SBE e toda a sua comunidade, alicerçada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU".

"A plataforma, criada com o objectivo de democratizar o acesso à produção teórica, científica e académica desenvolvida sob a chancela da instituição, assim como apresentar as melhores práticas de sustentabilidade de empresas, start-ups e os mais diversos projectos, procura ser um elo de ligação entre universidade e sociedade/empresas, diminuindo cada vez mais o gap entre produção de conhecimento e aplicação prática", refere o comunicado da instituição.

A Nova SBE Role to Play arranca com a disponibilização de mais de 200 conteúdos totalmente acessíveis ao público em geral, desenvolvidos por um universo de 350 colaboradores ligados à escola.

Mas este é só o início, garante. A Nova SBE pretende, com a plataforma, "disponibilizar livre acesso online ao conhecimento de qualidade e credenciado produzido pela sua comunidade, procurando inspirar um call to action global de cooperação e partilha que impulsione a transformação em toda a sociedade e permita responder aos maiores desafios que a humanidade enfrenta hoje e no futuro em várias vertentes do seu desenvolvimento".

Daniel Traça, Dean da Nova SBE, salienta que "para a Nova SBE, o impacto positivo da sua atividade está necessariamente orientado para responder aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e toda a nossa comunidade encontra-se comprometida em fomentar o diálogo e a ação, disseminando conhecimento, lançando projetos inovadores, apoiando a transformação das organizações e sociedade e liderando, pelo exemplo, com a formação de cidadãos responsáveis nas diversas esferas da sua atividade cívica e profissional".

Enquanto plataforma pioneira, o Nova SBE Role to Play tem como principais valências distintivas a aprendizagem contínua, uma biblioteca aberta, a personalização, a colaboração e a visibilidade, indica o comunicado.

Para robustecer a plataforma, contribuindo com a partilha dos seus estudos, projectos de investigação, relatórios, artigos, webinares, cases e histórias de impacto, entre outros, estão atualmente envolvidos mais de 350 colaboradores, entre alunos e ex-alunos, professores e investigadores, empreendedores e outros membros ligados à comunidade da Nova SBE, "cujo âmbito não se circunscreve a Portugal apenas, uma vez que falamos de um universo de 20 países representados, de onde os autores são originários e/ou os projectos foram desenvolvidos".

A par da escola de gestão portuguesa, na plataforma online estão agregados conteúdos científicos e académicos de mais de 30 escolas de todo o mundo que se encontram envolvidas em projectos e trabalhos de pesquisa colaborativa com a Nova SBE e, ainda, mais de 50 organizações envolvidas em vários projectos da escola.

"A plataforma Nova SBE Role to Play que agora lançamos materializa a nossa missão de contribuir com o nosso conhecimento e experiência para a criação de um mundo mais sustentável e colaborativo e inspirar a que outros se juntem a este movimento de criar um impacto positivo norteado pelos ODS. Toda a comunidade Nova SBE está convidada a contribuir através da partilha dos seus conteúdos para criar cada vez mais valor a este espaço, onde os vários players da sociedade podem aceder livremente a toda a informação disponibilizada", conclui Daniel Traça.