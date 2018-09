Quanto custam já as progressões dos professores?

Independentemente do desfecho das negociações entre Governo e sindicatos dos professores, o descongelamento das progressões na carreira dos docentes já está a ter custos. O editor executivo do Negócios explica-lhe o montante que está em causa em 2018 e 2019 e qual o aumento médio dos professores previsto para 2019, segundo as contas do Ministério das Finanças.