Susana Batista disse que "98% dos sócios tiveram pais que deixaram de pagar a mensalidade", explicando que estes números são baseados nas respostas de 70 associados.



A somar a esta situação, a maioria das instituições decidiu baixar as mensalidades, uma vez que estavam de portas fechadas apesar de tentarem manter uma ligação diária com as famílias para continuar a formação pedagógica à distância.



"Houve quem tivesse reduzido em 10%, outros 20% mas também houve quem baixasse em 50% as mensalidades", acrescentou a presidente da associação.



Feitas as contas, "as receitas dos colégios no mês de abril tiveram uma quebra superior a 50% em relação ao mês de janeiro", contou.



A presidente da ACPEEP explicou que as famílias que tenham mensalidades em atraso e pretendam regressar terão de regularizar a situação, caso contrário as instituições poderão recusar-se a receber essas crianças.



"Houve vários pais que estavam a atravessar dificuldades económicas e que falaram com a direção. Nestes casos, chegaram a um acordo e baixaram as mensalidades ou definiram formas de pagamento faseado. Mas houve pais que decidiram unilateralmente deixar de pagar sem sequer falar com a direção", lamentou.



Neste momento, a maioria dos pais deve apenas o mês de abril, já que o encerramento das escolas se deu a 16 de março. Por isso, Susana Batista sugere aos encarregados de educação que falem com as direções caso tenham dificuldades em pagar agora os dois meses juntos (abril e maio).



A associação garante que as instituições estão preparadas para reabrir já em maio, mas o Governo deverá avançar com a sua abertura apenas em junho, segundo uma notícia avançada este domingo pelo Jornal Público.



As creches e jardins-de-infância têm planos de contingência preparados, mas continuam sem orientações da Direção-Geral da Saúde.



A decisão de reabertura só será conhecida na quinta-feira, em Conselho de Ministros.



O encerramento de todos os estabelecimentos de ensino foi uma das medidas avançadas pelo Governo para tentar conter a disseminação do novo coronavirus que em Portugal já provocou 948 mortos e mais de 24 mil casos confirmados de infeção.













