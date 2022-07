Reformas de professores em máximos de nove anos. Este ano saem mais dois mil

Este mês vão aposentar-se 174 professores e educadores de infância, fazendo subir para os 1.416 o número de profissionais que este ano passaram à reforma. Em média são 177 por mês e, a manter-se o ritmo, o ano fecha com mais de 2.000 docentes fora do sistema de ensino.

As contas são do Correio da Manhã, na sua edição desta segunda-feira. O jornal sublinha que este é um recorde dos últimos nove anos e que 2022 será o segundo ano consecutivo com cerca de dois mil docentes a reformarem-se, depois de em 2021 se terem aposentado 1.944 profissionais. Apenas em 2013 o número de saídas foi mais elevado, com a aposentação de 4.628 professores.

A corrida às reformas explica-se com a saída dos docentes que nos anos 1980 entraram de forma maciça na profissão, devido à expansão do ensino após o 25 de Abril.