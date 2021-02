Só cinco países têm as escolas totalmente fechadas

Em 34 países europeus, há cinco que decidiram fechar as escolas por completo. Entre os restantes Estados, só 10 as têm a funcionar a 100%. Na maioria dos casos, existem situações híbridas, com escolas parcialmente abertas.

Só cinco países têm as escolas totalmente fechadas









