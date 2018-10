Universidade Católica dá 600 milhões por ano à economia portuguesa

A Universidade Católica Portuguesa faz 50 anos em 2018 e está a aproveitar a data para apurar outros números: o seu impacto na economia portuguesa foi crescendo ao longo do tempo até atingir, actualmente, 600 milhões de euros por ano. No total, em meio século de história, a universidade calcula que tenha contribuído para a economia com um total de 18 mil milhões de euros.





As conclusões são do estudo Católica Impacto, que será apresentado no próximo dia 11 de Outubro, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.