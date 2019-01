Banca e seguros vão voltar a contratar este ano

De acordo com o guia laboral para 2019 da Hays, os setores da banca tradicional e seguros vão registar "um maior volume de contratações este ano". A nível salarial não são esperados aumentos significativos.

Os setores da banca tradicional e seguros vão voltar reforçar as equipas este ano, isto depois de um período de suspensão das contratações, revela a Hays, no guia laboral para 2019. Ainda assim, vão contratar menos em comparação com outras instituições de crédito e fundos de investimento.

"Desde a crise que se iniciou em 2011, em Portugal, prevê-se que o setor da banca e dos seguros venha a registar este ano um maior volume de contratações nas instituições financeiras", afirma André Vilaverde, ‘team leader’ da Hays Portugal, num comunicado.

Este reforço é justificado, por um lado, pelas "novas instituições que abriram negócio em Portugal", mas também pela "decisão de instituições multinacionais em trazer as suas respetivas áreas de operações" para território nacional, refere a Hays.





Além disso, os "processos de fusão e aquisição de algumas instituições tiveram bastante impacto no mercado de recrutamento, contribuindo não só para despedimentos, como para uma renovação de estruturas".

De acordo com a Hays, serão as estruturas comerciais que vão ser alvo de maior reforço. Entre os os perfis mais procurados, destaque para as funções de comerciais corporate, comerciais de financiamento auto, controllers, analistas de risco e investment associates.

André Vilaverde refere ainda o facto de haver um "baixo volume de perfis com um nível intermédio de experiência neste setor, uma vez que o volume de profissionais com formação e experiência nesta área nos últimos anos não foi suficiente relativamente à necessidade atual das novas empresas e até da banca tradicional".





Quanto aos rendimentos, a Hays não prevê, no seu guia para este ano, aumentos significativos dos salários, "à exceção de funções muito específicas que, pela elevada dinâmica de contratações e escassez de perfis disponíveis, poderão ter um incremento na oferta salarial".