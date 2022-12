CGD quer abrir serviços de saúde dos bancários ao público

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai abrir os serviços sociais do banco de saúde ao público em geral no primeiro trimestre do ano, conta a edição desta sexta-feira do Económico, que conclui que a CGD prepara, assim, a entrada no negócio da saúde privada.





A informação é avançada ao semanário pelo presidente da Direção dos Serviços Sociais da CGD, José Pastor, que explica que como há cada vez menos bancários, a taxa de ocupação dos sete centros clínicos espalhados pelo país não chega a 32%.





"Com as taxas de ocupação verificadas, bastante aquém da sua capacidade, temos de alterar o pardigma", justifica o responsável, citado pelo jornal.





Os serviços sociais da CGD têm clínicas em Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Leiria, Vila Real e Viseu.As receitas dos serviços sociais, de 38 milhões de euros, são financiadas pelas dotações da CGD e pelas quotizações. Têm 16 mil associados, entre trabalhadores e reformados - com uma idade média de 61 anos - e 46 mil utentes.