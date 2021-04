Desemprego em Portugal manteve-se nos 6,9% em fevereiro

A taxa de desemprego em Portugal fixou-se nos 6,9% em fevereiro, o mesmo valor registado nos dois meses anteriores, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelados esta segunda-feira, 5 de abril.





Fevereiro é assim o terceiro mês consecutivo em que a taxa de desemprego se mantém no mesmo patamar, 0,3 pontos percentuais abaixo do nível observado em novembro (7,2%), mas acima do registado no mesmo mês do ano passado (6,5%), que marcou o início da pandemia da covid-19.





Os dados do INE mostram, porém, que a população desempregada, de 344,2 mil pessoas, diminuiu 0,3% em relação ao mês anterior e 5,8% (21,1 mil) relativamente a três meses antes, tendo aumentado 3,8% (12,7 mil) por comparação com o período homólogo de 2020.





Já a taxa de desemprego dos jovens (21,6%) diminuiu 1,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior enquanto a taxa de desemprego dos adultos (5,9%) aumentou 0,1 pontos percentuais.





No que respeita à população empregada assistiu-se a um aumentou de 0,2% (9,2 mil) em relação a janeiro, que traduz, contudo, uma diminuição de 0,6% (27,9 mil) e 1,7% (78,8 mil) em relação a três meses antes e ao período homólogo, respetivamente.





Isto num mês em que a população ativa cresceu 0,2% para 5 021,7 mil pessoas, e em que a taxa de atividade, de 65,4%, aumentou 0,1 pontos percentuais quando comparada com janeiro de 2021.