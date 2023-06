Desemprego na Zona Euro abranda ligeiramente para 6,5% em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de desemprego, já ajustada à sazonalidade, fixou-se nos 6,5% em abril, abaixo dos 6,6% registados em março, segundo divulgou esta quinta-feira o Eurostat.

Face ao mesmo período do ano passado, o desemprego também baixou, uma vez que em abril de 2022 se fixava nos 6,7%.

Já no conjunto da União Europeia (UE), a taxa de desemprego foi de 6%, em linha com o valor registado em março deste ano e ligeiramente abaixo dos 6,1% de abril do ano anterior.





No total, o "Eurostat estima que 13,03 milhões de pessoas estavam desempregadas na União Europeia, das quais 11,09 milhões na Zona Euro, em abril de 2023", acrescentando que este valor representa um decréscimo de 18 mil pessoas na UE e de 33 mil na Zona Euro face ao mês anterior.



Comparativamente a abril de 2022, "o desemprego desceu em 212 mil pessoas na UE e em 203 mil na Zona Euro", denota.

Em Portugal, existiam 357 mil pessoas desempregadas em abril deste ano, o que corresponde a uma taxa de desemprego de 6,8%. A taxa mais elevada no mês em causa verifica-se em Espanha, com 12,7%, o que equivale a 2,13 milhões desempregados.

O desemprego jovem (menos de 25 anos) foi de 13,8% na União Europeia e 13,9% na Zona Euro, tendo abrandado face ao mês anterior, em que se fixou em 14% nas duas regiões.

O Eurostat estima que, em termos reais, 2,66 milhões de jovens 25 estavam desempregadas no conjunto da UE. Na Zona Euro eram 2,21 milhões.

"Comparado a março de 2023, o desemprego jovem diminuiu em 28 mil na UE e em oito mil na Zona Euro", revela o gabinete de estatísticas europeu. Já face a abril de 2022, desceu em 17 mil no bloco europeu e em oito mil na Zona Euro.

Entre as mulheres, a taxa de desemprego fixou-se nos 6,3% na UE, enquanto entre os homens foi de 5,8%.