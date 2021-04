Desemprego na Zona Euro estabiliza em fevereiro nos 8,3%

Os dados hoje revelados pelo Eurostat mostram que a taxa de desemprego sazonalmente ajustada no espaço da moeda única estabilizou em fevereiro nos 8,3%, precisamente o valor registado em janeiro e ligeiramente acima dos 8,2% observados em dezembro último. Em novembro do ano passado, o desemprego na Zona Euro fixava-se nos mesmos 8,3%, o que indica uma certa estabilização do número de desempregados.Já comparativamente a fevereiro de 2020, o segundo mês de 2021 trouxe um aumento de um ponto percentual face à taxa de desemprego de 7,3% então registada no conjunto dos 19 países que integram o bloco do euro.Também nos 27 Estados-membros da União Europeia se verifica essa mesma estabilidade no número de europeus desempregados. Em fevereiro, a taxa de desemprego ajustada aos efeitos sazonais fixou-se em 7,5% no conjunto da União, o mesmo valor também registado em janeiro e que está pouco acima dos 7,4% atingidos tanto em dezembro como em novembro do ano passado.E tal como na Zona Euro, em fevereiro também a taxa de desemprego na UE aumentou um ponto relativamente aos 6,5% registados em fevereiro de 2020.Em termos absolutos, o Eurostat estima que em fevereiro havia 15,953 milhões de desempregados na UE, sendo que 13,571 milhões dizem respeito à Zona Euro.Ao nível do desemprego jovem no bloco da moeda única, fevereiro trouxe uma ligeira melhoria que, porém, representa uma importante degradação comparativamente com o mesmo mês de 2020. Assim, a taxa de desemprego até aos 25 de idade foi de 17,3% em fevereiro, um pouco abaixo dos 17,4% verificados em janeiro e também em dezembro. No entanto, aqueles 17,3% estão bem acima dos 15,4% obtidos em fevereiro do ano passado.Em relação aos 27 países da UE, a taxa de desemprego jovem foi de 17,2% em fevereiro último, abaixo dos 17,4% registados em janeiro e acima dos 15% que se verificavam em igual período de 2020.No caso de Portugal, em fevereiro a taxa de desemprego manteve-se nos 6,9% também obtidos em janeiro e em dezembro, com Espanha (16,1%) e Itália (10,2%) a manterem os níveis mais elevados de pessoas desempregadas.