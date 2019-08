Desemprego na Zona Euro mantém-se em mínimos de 11 anos

A taxa de desemprego manteve-se estável, em julho, face ao mês anterior, tanto na Zona Euro como na União Europeia, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 30 de agosto, pelo Eurostat.





Na região da moeda única, a taxa de desemprego permaneceu nos 7,5%, em julho, o nível mais baixo desde o mesmo mês de 2008, e em linha com as estimativas dos economistas, enquanto na União Europeia, o desemprego continuou em 6,3%, a taxa mais baixa desde que foram iniciadas as séries mensais em janeiro de 2000.