Desemprego registado desce pelo oitavo mês consecutivo

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou pelo oitavo mês consecutivo, de acordo com a informação publicada pelo IEFP Explica a síntese que o número de pessoas inscritas como desempregados recuou 7,8% em termos homólogos e 0,9% face ao mês anterior.São agora 345,9 mil pessoas, número que ainda se encontra acima do que era registado antes da crise gerada pela pandemia (eram 306 mil pessoas em novembro de 2019).



A descida global foi em parte conseguida com o aumento das pessoas que estão temporariamente indisponíveis para aceitar um emprego, que subiu 5,9% em cadeia e 15,5% em termos homólogos. Em causa estão agora 19 mil pessoas que "não reúnem condições imediatas para o trabalho por motivo de doença".



Novo desemprego sobe 139% no Algarve





"A nível regional, no mês de novembro de 2021, o desemprego registado no País, em termos homólogos, diminuiu em todas as regiões, com destaque para as regiões do Algarve (-23,4%) e da região autónoma da Madeira (-23,9%)", diz o IEFP.Face ao mês anterior, o desemprego registado aumentou no Algarve (+28,5%) e nos Açores (+0,8%).



Por outro lado, ao longo do mês de novembro houve 47 mil pessoas que se dirigiram aos centros de emprego para se inscreverem. Embora este número caia 9,3% em termos homólogos, sobe 6,7% em relação ao mês anterior.



E é no Algarve, mais uma vez, que o novo desemprego mais cresce: ao longo do mês inscreveram-se nos centros de emprego da região do Sul do país 7.197 pessoas, num aumento de 139% face ao mês anterior.

