Desemprego sobe em janeiro

Os principais indicadores de emprego agravaram-se em janeiro. As estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para um aumento da taxa de desemprego (em duas decimas, para 6%), para uma subida do número de desempregados e para uma descida dos empregados, em comparação com o mês anterior.





Assim, enquanto a população empregada recuou 0,4%, a população desempregada aumentou 1,8% face a dezembro.





O INE explica que o recuo da população empregada (menos 17,8 mil pessoas) foi superior ao aumento da população desempregada (mais 5,9 mil pessoas, para 309 mil). A taxa de desemprego não aumentou mais porque a população ativa também diminuiu.



Esta descida nota-se mais porque o INE reviu em baixa o desemprego relativo a dezembro. No destaque que agora publica mostra que ficou em 5,8% em dezembro, em vez dos 5,9% anteriormente anunciados como estimativa.



Embora seja habitual uma subida do número de desempregados em janeiro, estes dados são ajustados de sazonalidade, o que significa que descontam esse efeito. A série mostra que a taxa de desemprego (ajustada de sazonalidade) não subiu em janeiro em 2016, 2017, 2018 ou 2019.



"A população empregada, que tem vindo a registar um crescimento mensal mais ou menos contínuo desde fevereiro de 2021, diminuiu em janeiro de 2022", explica o INE.



Claro que, na comparação homóloga, os indicadores de desemprego ainda descem. Assim, face a janeiro de 2021, a taxa de desemprego fica um ponto percentual abaixo, o emprego fica 12% acima e o número de desempregados 6% abaixo.





Da mesma forma, a subutilização do trabalho (que agrega vários indicadores, somando à população desempregada o subemprego e alguns inativos) subiu ligeiramente em janeiro, para 11,2%, mas isto depois de ter registado o valor mais baixo da série em dezembro do ano passado.



