Dois meses depois, acesso ao subsídio de desemprego ainda não é mais fácil

A lei do Orçamento suplementar entrou em vigor a 25 de julho. Um dos objetivos era proteger as pessoas que ficaram desempregadas durante o período mais crítico da pandemia, facilitando o acesso ao subsídio de desemprego, mas dois meses depois isso ainda não está a acontecer. Questionado pelo Negócios, o Governo justifica a demora e promete a publicação do diploma que considera que falta para “breve”.





