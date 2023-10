Emprego português é dos que mais devem abrandar

A perda de ritmo do mercado de trabalho português coloca também o país com uma das mais curtas criações de emprego, com o Governo a estimar que o país se encontre perto do pleno emprego (4,9 milhões na população empregada em agosto, segundo o INE).



Bruno Colaço Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt 26 de Outubro de 2023 às 22:59







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Com os governos do euro a apostarem numa aterragem suave da economia, a expectativa transversal é a de que, mesmo com ganhos modestos, o mercado de trabalho continue a ser um suporte forte das economias em 2024.



... ... Saber mais emprego Portugal abrandamento

Emprego português é dos que mais devem abrandar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Emprego português é dos que mais devem abrandar O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar