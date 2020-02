segundo os dados da Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), divulgada esta sexta-feira, 14 de fevereiro.

No final de 2019 existiam 698.522 trabalhadores das Administrações Públicas (que inclui o Estado, mas também as empresas públicas e os municípios), mais 15.305 do que no ano anterior. O emprego público tem vindo a crescer todos os anos desde 2015, mas este aumento é o maior desde então.

Ainda assim, o número de trabalhadores públicos continua abaixo do verificado em 2011. Segundo o SIEP, no final de 2019 continuam a existir menos 29.263 trabalhadores (ou 4%) do que os que existiam em dezembro de 2011.



Remunerações crescem 2,4%



De acordo com os dados do SIEP, os ganhos destes trabalhadores (que incluem, além das remunerações base, outros elementos como subsídios e pagamentos de horas extraordinárias) subiram 2,4% para 1.760 euros.



Os dados divulgados agora referem-se a outubro e são os mais recentes. Comparando com o mesmo mês de 2018, os ganhos médios mensais aumentaram 41,1 euros.