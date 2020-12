Emprego resiste ao fim do lay-off simplificado

Passados dois meses do fim do regime de lay-off simplificado, as piores expectativas sobre uma vaga de despedimentos não se confirmaram. Em termos líquidos, foram criados 16 mil postos de trabalho em outubro. Reforços do mecanismo de apoio à retoma podem ter sido decisivos.

