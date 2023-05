TAP: Ex-adjunto de Galamba disponível para prestar esclarecimentos na CPI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, disponibilizou-se esta segunda-feira para prestar esclarecimentos na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da TAP, sendo que o pedido de audição já tinha sido feito pelo PSD e Chega na sexta-feira.O Negócios sabe que o ex-elemento da equipa de João Galamba escreveu e falou ao telefone com o presidente da CPI, Jorge Seguro Sanches, para manifestar a disponibilidade em ser ouvido pelos deputados da comissão de inquérito.Frederico Pinheiro, que acompanhava o dossier TAP, foi acusado pelo ministro das Infraestruturas de mentir quanto ao processo que levou à sua exoneração e de ter agredido a chefe de gabinete e uma assessora de imprensa.

O adjunto exonerado do ministro João Galamba, acusou, por sua vez, o Ministério das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a ex-CEO em que esteve presente e tirou notas.



No sábado, em conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas, negou que tenha tentado omitir informação à CPI, acusando Frederico Pinheiro de levar para casa, sem autorização, o computador que pertencia ao Estado e continha informação confidencial.

O pedido de audição do ex-adjunto de Galamba feito na sexta-feira pelo PSD e Chega ainda não foi aprovado, mas, a ser, implica a presença na CPI, sob risco de incorrer num crime de desobediência qualificada, de acordo com o regimento das comissões parlamentares de inquérito.