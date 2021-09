Funcionários trabalham menos 100 horas anuais do que há 25 anos

Vasco Botelho, Agostino Consolo e António Dias da Silva explica que "o principal fator para a redução das horas trabalhadas por trabalhador na Zona Euro nos últimos 25 anos é o aumento da percentagem de trabalho a tempo parcial". Em 2000, os trabalhadores em part-time representavam 15,4% do mercado laboral, tendo essa percentagem aumentado para 22,1% em 2019.



O aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho é outra das razões apontadas para a diminuição do número de horas trabalhadas na Zona Euro. A taxa de participação de mulheres no mercado de trabalho da Zona Euro atingiu 59,4% em 2019, depois de se ter registado um aumento de "cerca de 9 pontos percentuais nas duas últimas décadas".





No entanto, o estudo mostra que é nos períodos de crise que se registam as maiores diminuições no número de horas trabalhadas, como forma de evitar uma escalada no desemprego. "O declínio nas horas trabalhadas foi particularmente grande em 2020, devido à covid-19, embora se espere que a maior parte dessa queda seja apenas temporária", lê-se.



A queda na tendência de horas médias trabalhadas deu um contributo estimado de menos -0,2 pontos percentuais para a taxa de crescimento anual de produto potencial", apontam.



"Colocado em perspetiva, este é um contributo relativamente pequeno e algo constante para a taxa de crescimento anual do produto potencial que, de acordo com a Comissão Europeia, aumentou em média cerca de 1,8% entre 2001 e 2008 e cerca de 0,6% entre 2009 e 2012, antes de melhorar para cerca de 1%", acrescentam.



A diminuição do número de horas trabalhadas é um fenómeno de longa duração. O estudo revela que "as horas anuais por trabalhador diminuíram em mais de mil horas na França, Alemanha, Itália e Holanda entre 1870 e 1973", devido sobretudo aos avanços tecnológicos dos últimos 150 anos, que fizeram aumentar a produtividade.



